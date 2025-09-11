政府のSNS規制に対する抗議デモが拡大したネパールでは、軍が治安維持に乗り出したことで大きな混乱はみられなくなり、事態は収束に向かっています。ネパールでは、8日からの抗議デモでこれまでに30人が死亡、1033人が負傷しました。デモを主導したいわゆる「Z世代」の若者たちは、貧困や雇用不安を背景に政府の腐敗や汚職に不満を募らせていて、政治家が襲撃される事態も相次ぎました。こうした中、首都カトマンズなどでは、軍が