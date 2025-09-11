「阪神１−６ＤｅＮＡ」（１０日、甲子園球場）阪神の楠本泰史外野手が九回に移籍後初安打となる左前打を放った。直後、ベンチで大喜びしていたのが大山悠輔内野手だ。九回２死、楠本が変化球に食らいついて三遊間を破ると、ベンチで手を上げて満面の笑みを浮かべたのが大山。その後、相手側から記念球が転がされてくると、植田との争奪戦を制して背番号３が保管した。その後、両手でボールについた土をはらい、奇麗にこね