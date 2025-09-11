東京・中野区や杉並区を流れる妙正寺川について、気象庁は１１日午後３時、今後氾濫する恐れがあるとして、氾濫危険情報を出しました。流域の住民に対して、建物の二階に避難するなど浸水に警戒するよう呼びかけ、特に、地下施設は水が流れ込むおそれがありますので、十分警戒するよう求めています。＜水位＞妙正寺川の各水位観測所の実況水位（11日14時44分）と予測水位（11日15時40分までの最大値） は次のとおりです。●鷺盛橋