気象台は、午後3時1分に、大雨警報（浸水害）を川口市、蕨市、戸田市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】埼玉県・川口市、蕨市、戸田市に発表 11日15:01時点南部では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■川口市□大雨警報【発表】・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量45mm■蕨市□大雨警報【発表】・浸水11日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間