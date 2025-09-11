ガールズグループNewJeans（ニュージーンズ）と所属事務所ADOR（アドア）との2度目の調停も決裂した。11日午後1時半、ソウル中央地裁民事合議部で、ADORがNewJeansのメンバー5人を相手取って起こした専属契約有効確認訴訟の2次調停期日が開かれた。韓国メディアのスポーツ朝鮮は同日「初回の調停に続き、今回も非公開で進行されたが、メンバーたちは参加せず、20分も立たないうちに『不成立』で終わった」と報じた。NewJeansは昨年