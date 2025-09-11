石井表記が後場急落している。同社は１１日午後２時ごろ、２６年１月期第２四半期累計（２～７月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を下方修正しており、嫌気した売りが出た。売上高はこれまでの１５７億１２００万から１５２億６１００万円（前期比３．０％増）、経常利益は１１億９４００万円から１０億５３００万円（同５．１％減）に引き下げた。経常利益は増益予想から一転、減益を見込む。 工作機械及