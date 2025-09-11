午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５９６、値下がり銘柄数は９６２、変わらずは５７銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に情報・通信、非鉄金属、鉱業、その他製品など。値下がりで目立つのは銀行、保険、空運など。 出所：MINKABU PRESS