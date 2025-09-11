キオクシアホールディングスが急騰し、上場来高値を更新した。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が１０日、キオクシアの目標株価を２９００円から３９００円に増額修正した。投資判断は「オーバーウェート」を継続する。ハイパースケーラーがＡＩ投資やＨＤＤ（ハードディスクドライブ）の需給ひっ迫を背景に、エンタープライズＳＳＤデータへ大量発注を実施