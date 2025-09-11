9月10日に放送された『EIGHT-JAMゴールデンSP』（テレビ朝日系）が物議を醸している。この回の企画は「昭和・平成・令和50年分総決算！！ 音楽のプロが選んだ“最強メロディー”BEST100」。アーティストやプロデューサーなど93人にアンケート調査をおこない、「2000年より前」「2000年以降」の2ブロックでそれぞれ“最強メロディー”のベスト50を発表するというもの。スピッツや宇多田ヒカル、サザンオールスターズ、ユーミ