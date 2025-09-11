ティーピーリンクジャパン（TP-Link）は8月29日に、VIGI ColorPro 2.0ナイトビジョンテクノロジーを搭載した4MPタレット型ネットワークカメラ「InSight S445S」の、国内向け販売を開始した。価格はオープンで、実勢価格は5万4900円前後。●暗い環境でも鮮明なフルカラー映像「InSight S445S」は、AI ISPモジュールを搭載したナイトビジョンによって、夜間など暗い環境でもスポットライトなどを使用することなく、鮮明なフルカ