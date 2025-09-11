富士フイルム株式会社は、ミラーレスカメラ「GFXシリーズ」用の交換レンズとして、「フジノンレンズ GF32-90mmT3.5 PZ OIS WR」を10月下旬に発売する。GFレンズとして初の電動パワーズームレンズで、質量約2.1kgの小型軽量ボディを実現した。希望小売価格はオープン。 35mm判換算で25-71mm相当の画角を持つパワーズームレンズ。同日発表した映像制作用カメラ「FUJIFILM GFX ETERNA