9月11日、BTSのJ-HOPE（ジェイホープ）とJUNG KOOK（ジョングク）が海外スケジュールのため、韓国・仁川国際空港を出発。『KOREA Dispatch』のInstagramでは、仁川国際空港に到着した際のJ-HOPEとJUNG KOOKの姿を捉えた動画と写真が公開された。 【動画＆写真】肩を腕を組むなど仲良し！空港でのBTS J-HOPE＆JUNG KOOK／J-HOPEがバッグにつけた「ちいかわ飲茶」 ■仲睦まじいBTS J-HOPEとJUNG KOOK ふたりは別々の