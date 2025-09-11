卓球のWTTチャンピオンズマカオの男子シングルス初戦で、世界ランキング3位の張本智和が同45位の中国の薛飛（シュエ・フェイ）に3-0のストレート負けを喫した。日本男子勢は今大会、同17位の戸上隼輔、同23位の松島輝空、同27位が篠塚大登がいずれも初戦で敗れており、まさかの「1回戦全滅」となった。中国のネットユーザーからは「日本男子全滅は喜ばしい」「超気持ちいい」「（薛は）抗日英雄だ」「3-0で一蹴」「いいぞ。引き続