新都ホールディングス [東証Ｓ] が9月11日後場(15:00)に決算を発表。26年1月期第2四半期累計(2-7月)の連結最終損益は1億2800万円の赤字(前年同期は1200万円の赤字)に赤字幅が拡大した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結最終利益は前年同期比6.6倍の1億8500万円に急拡大する計算になる。 直近3ヵ月の実績である5-7月期(2Q)の連結最終損益は700万円