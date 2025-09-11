11日15時現在の日経平均株価は前日比458.15円（1.05％）高の4万4295.82円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は596、値下がりは962、変わらずは57と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を318.07円押し上げている。次いでアドテスト が144.51円、東エレク が16.71円、ディスコ が16.68円、フジクラ が15.70円と続く。 マイナス寄与度は40.52円