ドイツ・ベルリンで9月5日に開幕した大型エレクトロニクスショー「IFA 2025」にて、スマート掃除機を展開するDreame Technologyは大規模なブースを展開。高性能ロボット掃除機の最新モデル「Cyber10 Ultra」や、階段昇降できるロボット掃除機「CyberX」が注目を集めていました。IFA 2025のDreame Technologyブース最大500gを持ち上げられるアーム付きロボット掃除機巨大なブースの入り口中央、特に目立つ位置に配置されていたのが