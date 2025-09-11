Image: Android Authority Lifehacker 2025年8月22日掲載の記事より転載 テクノロジー業界では、AppleがAndroidの機能を真似したと批判されることがありますが、その逆もまた然り。結局のところ、模倣は最大の賛辞なのかもしれません。その最新事例が、Googleの「連絡先」アプリに登場した新機能「コーリング カード」で、大画面でグラフィックを表示させ、誰からの連絡なのかが一目で確認で