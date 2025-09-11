JRAは11日、ジョアン・モレイラ（41＝ブラジル）に短期騎手免許を交付すると発表した。期間は13日から28日まで。今春以来の短期免許の騎乗で春は高松宮記念、桜花賞、皐月賞とG1を3勝した。28日のG1スプリンターズS（中山、芝1200メートル）では今春の高松宮記念を制したサトノレーヴ（牡6＝堀、父ロードカナロア）に騎乗予定となっている。身元引受調教師は堀宣行師、契約馬主は里見治氏。