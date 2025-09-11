双子を妊娠中のタレント・中川翔子が11日、自身のインスタグラムを更新。妊娠中の体の変化について明かした。「細切れ睡眠眠れないのはあきらめてるんだけどね鏡で自分を見るたびに落ち込んで泣きたくなる」と書き出した中川。「妊娠してから身体中がオイリーになって肌も頭皮も。オイリー肌用シャンプーや石鹸にしたり皮膚科の薬頑張ってもびくともしない。夜になったら前髪オイリーべたつく。背中もびっしりニキビが次か