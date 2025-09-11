◇ナ・リーグドジャース―ロッキーズ（2025年9月10日ロサンゼルス）ドジャースのウィル・スミス捕手（30）は10日（日本時間11日）、「3番・捕手」で先発出場予定だった本拠でのロッキーズ戦出場を試合開始直前で回避した。ベン・ロートベット捕手（27）が緊急出場してブレーク・スネル投手（32）を6回2安打無失点、11奪三振と好リードし、チームは4連勝を飾った。試合後、デーブ・ロバーツ監督はスミスの状態について説