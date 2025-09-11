ウイルス感染症でマダニが媒介する重症熱性血小板減少症候群（ＳＦＴＳ）の年間患者数が８月３１日時点で１４９人と過去最多となっている。感染地域も西日本から東日本へと広がる。マダニは１１月頃まで活動するため、注意が必要だ。ＳＦＴＳは、国内初の患者が２０１３年に山口県で確認されて以降、主に西日本で患者が報告されてきた。「だるくて４、５日起き上がれなかった」。１０年ほど前に発症した熊本県天草市の農業男性