医師や看護師を乗せて急患の搬送にあたるため、全国で運航する「ドクターヘリ」５７機のうち、水上での不時着に備え、緊急用フロート（浮き）や救命ボートを搭載する機体は１機にとどまることがわかった。調査を実施したドクターヘリの運航病院を支援する認定ＮＰＯ法人「救急ヘリ病院ネットワーク」（東京）は「トラブルの際、搭乗員や患者が命を落とす危険性が高い」として早急な対策を求めている。今年４月、長崎県・壱岐島