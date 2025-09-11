東京都や神奈川県で、猛烈な雨が降っています。気象庁は災害が起きる恐れが高まっているとして「記録的短時間大雨情報」を相次いで発表し、厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、関東南部では現在、大気の状態が非常に不安定になっていて、積乱雲が発達しています。午後2時半までの1時間に、東京・世田谷区付近でおよそ100ミリ、神奈川・川崎市宮前区付近でおよそ100ミリと、災害が起きてしまうほどの猛烈な雨が降り