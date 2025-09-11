●パドレス1−2レッズ○＜現地時間9月10日ペトコ・パーク＞サンディエゴ・パドレスが中地区3位レッズとの本拠地3連戦に負け越し。4番手としてリリーフ登板した松井裕樹投手（29）は一死満塁のピンチを無失点で脱した。パドレスはスコアレスの4回裏、1番フェルナンド・タティスJr.の21号ソロで先制。投げてはチーム最多13勝の右腕ニック・ピベッタがレッズの左腕アンドリュー・アボットと一歩も譲らぬ投手戦を演じた