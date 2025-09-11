三重県伊勢の銘菓として人気の「赤福」が、東京・日本橋の三重テラスにて、「赤福 生羊羹」を期間・数量限定で発売します。「赤福 生羊羹」は赤福が受け継いできた“あん”の風味をそのまま感じていただけるよう仕立てた羊羹で、東京での販売は今回が初のこととなります。小豆をたっぷりと使い、炊き上げや配合、固め方まで丁寧に調整することで、豊かな香りと澄んだ余韻を引き出し、やわらかくみずみずしい食感と、素材の持ち味を