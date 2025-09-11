陸上の世界選手権（１３日開幕、東京）で新たな?暑さ対策?が施されることになった。世界陸連（ＷＡ）と東京２０２５世界陸上財団は１１日、男女の３５キロ競歩（１３日）、女子マラソン（１４日）、男子マラソン（１５日）のスタート時間を、当初の午前８時スタートから午前７時半スタートに変更すると発表。９月に入っても東京都心では猛暑日を観測史上最多の４度を記録するなど、依然として厳しい暑さが続いている。東京２