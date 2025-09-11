バレーボール世界選手権7日までタイで開催された女子バレーボールの世界選手権で、日本はブラジルとの3位決定戦に2-3（12-25、17-25、25-19、29-27、16-18）で敗れた。マッチポイントを握る場面もありながらの惜敗。4位で大会を終えたチームにおいて、チーム最年長33歳の島村春世に海外から注目が集まった。立ち上がりに苦しんだブラジル戦。そんな中でも島村は、巧みにセッター関からのトスを引き出し、ブロード攻撃を仕掛け