女優の有村架純（32歳）が、9月11日に放送された情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に出演。自身の名前を世に広めた作品は、「それはやっぱり、『あまちゃん』だと思います」と語った。有村はこの日、映画「ブラック・ショーマン」（9月12日公開）の宣伝を兼ねて、番組のインタビューに対応。中学生の頃にテレビドラマで活躍する同世代の俳優たちを見て、「いつか自分もお芝居がしてみたい」と芸の道を志すようになったそ