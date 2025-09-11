３日、エレンホト口岸を通過し入境する「中欧班列」。（ドローンから、エレンホト＝新華社配信／郭鵬傑）【新華社フフホト9月11日】中国の国有鉄道会社、中国国家鉄路集団傘下の中国鉄路フフホト局集団は9日、中国・モンゴル国境最大の陸路口岸（通関地）である二連浩特（エレンホト）口岸を経由した「中欧班列」（中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車）の今年の貨物輸送量が、8日時点で30万TEU（20フィートコンテナ換算）に達し