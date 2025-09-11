女優の泉ピン子（78）が11日に都内で行われた、ダブル主演するBSフジドラマ「寺西一浩ミステリー『SPELL』シリーズ第4章 『寺西一浩ミステリー・SPELL〜死因〜』（日曜深夜0・30、21日スタート）製作発表記者会見」に出席。誕生日をサプライズで祝福され、喜びをかみしめた。作家・寺西一浩の小説「SPELL〜霊能者・馬飼野俊平の事件簿」が原作の同シリーズ。2023年に第1章、第2章と映画化。24年には第3章がテレビドラマ化され