女優の泉ピン子（78）が11日に都内で行われた、ダブル主演するBSフジドラマ「寺西一浩ミステリー『SPELL』シリーズ第4章 『寺西一浩ミステリー・SPELL〜死因〜』（日曜深夜0・30、21日スタート）製作発表記者会見」に出席した。作家・寺西一浩の小説「SPELL〜霊能者・馬飼野俊平の事件簿」が原作の同シリーズ。第4章となる本作は、主人公の霊能者・馬飼野俊平（寺西優真）の祖母・馬飼野京子を泉が演じる。同作主題歌には、