ものまねタレントのコロッケ（65）が11日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。今年89歳になる母から教えられた言葉を明かした。20歳でデビューし、今年芸能生活45周年となるコロッケ。2月には変形性膝関節症のため、両膝に人工関節を入れる手術を受けたが、その時も支えになったという“母の教え”を明かした。それは「小さい頃から、うちの家の壁に貼ってあった」というもので、「“あおいくま