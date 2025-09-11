飼い主とドライブを楽しむ豆柴の“猫化”する姿がネット上で注目を集めている。【映像】豆柴が“猫化”!? まさかの鳴き声豆柴のたまちゃん（5歳）の飼い主（＠nicochan.mane48）がSNSに投稿した動画には、ドライブを楽しむたまちゃんが「にゃんにゃん！」と鳴く様子が映っている。その鳴き方は、まるで猫のようだ。飼い主によると、たまちゃんは車がバックするときの音に合わせて高い声で鳴く習性があるという。ただ、「に