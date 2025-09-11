宮城県南三陸町の佐藤仁町長（73）は11日、任期満了に伴う10月の町長選に立候補しないと表明した。現在5期目。東日本大震災の津波で町職員ら43人が犠牲になった旧防災対策庁舎で被災しながらも助かり、その後復興を担った。