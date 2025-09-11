「ドジャース９−０ロッキーズ」（１０日、ロサンゼルス）ドジャースが４連勝で優勝マジック「１３」を再点灯させた。先発のブレーク・スネル投手が６回２安打無失点、１１奪三振の快投で４勝目。山本由伸大好き左腕が、先発陣のバトンをつないだ。立ち上がりから宝刀・チェンジアップが低めに鋭く決まった。アベレージ１５０キロ台のストレートとのコンビネーションで奪三振を量産。危なげなく六回を投げきり、先発の役割を