7月の参議院選挙で敗北した公明党はきょう（11日）、敗因などを分析した総括をとりまとめました。現状を「党存亡の危機」と表現し、「責任ある中道改革勢力」の軸として着実な政策実現を目指すと明記しました。公明党はきょう午前の幹部会合で参院選についての総括をとりまとめました。現状を「党存亡の危機」と捉え、「責任ある中道改革勢力」の軸として国民に安心と希望を示し続けると訴えました。敗因として、現役世代や若年層