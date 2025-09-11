11日午後2時50分過ぎ、東京都に記録的短時間大雨情報が発表されました。レーダーによる解析で世田谷区付近で1時間におよそ100ミリの記録的な大雨になっています。また目黒区緑が丘では1時間に113ミリの記録的な大雨になっています。また、神奈川県にも、記録的短時間大雨情報が発表されました。レーダーによる解析で川崎市宮前区付近で1時間におよそ100ミリの記録的な大雨になっています。記録的短時間大雨情報は、数年に一度程度