気象庁は、11日午後2時45分、東京都心部を流れる目黒川に「氾濫危険情報」を出した。気象庁は流域の住民に対して、建物の二階に避難するなど、浸水に警戒するよう呼びかけている。特に、地下施設は水が流れ込むおそれがあり、十分警戒してほしいとしている。＜水位＞目黒川の各水位観測所の実況水位（11日14時34分）と予測水位（11日15時30分までの最大値） は次のとおり。青葉台水位観測所［目黒区］氾濫危険水位2.78（A.P.10.05