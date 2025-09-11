京成電鉄と山崎製パンは、京成電鉄の電車をデザインしたオリジナルパッケージの「ランチパック 粒ピーナッツとチョコ＆ホイップ」を9月1日から10月31日まで販売する。両者のコラボレーション第4弾。千葉県産粒ピーナッツ入りピーナッツクリームと、パンダカラーをイメージしたチョコレートクリーム（黒色）＆ホイップクリーム（白色）の2種類の味が楽しめる。デザインは、スカイライナーAE形、3200形、8800形の3種類。販売場所はリ