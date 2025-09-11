仙台管区気象台発表 【画像】東北・全国の天気など ■向こう１か月の天候の見通し東北地方 （９/１３～１０/１２） ＜予報のポイント＞ ・６月中旬以降、暖かい空気に覆われ、気温のかなり高い状態が続いています。向こう１か月の気温も、暖かい空気に覆われやすいため、高い状態が続くでしょう。東北日本海側では、期間のはじめ、東北太平洋側では、期間の前半は、気温がかなり高くなる見込みです。 ＜向こう１か月