気象台は、午後2時53分に、洪水警報を品川区、目黒区、大田区、中野区に発表しました。また大雨警報（浸水害）を品川区、杉並区、板橋区に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】東京都・品川区、目黒区、大田区、中野区に発表 11日14:53時点東京地方では、11日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■品川区□大雨警報【発表】・浸水11日夕方から11日夜のはじめ