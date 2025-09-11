芸能事務所「ＬＵＶ」は１１日までに公式サイトで、所属タレントの契約解除を発表した。「所属タレント内田禅に関するご報告」と題し、「このたび、ＳＮＳ上で取り上げられている件を踏まえ、所属者・内田禅の今後の活動継続は困難と判断し、協議の結果、本日付で所属契約を解除することといたしました」と伝えた。「関係各位ならびにファンの皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを、心より深くお詫び申し上げ