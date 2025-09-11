気象庁と東京都は目黒川に氾濫危険情報を発表しました。急激な水位上昇で今後氾濫するおそれがあり、建物の2階に避難するなど浸水に警戒してください。気象庁と東京都は午後2時45分にこのため目黒川に氾濫危険情報を発表しました。これは警戒レベル4相当で避難指示の発令の目安の情報です。午後2時40分現在、東京都目黒区にある青葉台観測所で2.8メートルと氾濫の危険がある水位を超えています。流域の住民は建物の2階に避難するな