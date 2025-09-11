女優白河れい（23）が11日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。父の元横綱貴乃花が運動会に出席してリレーを走ったことがあることを明かした。ゲストの人気YouTuberで元プロレスラー長州力（73）に「子どもの友だちの前でカッコつけてたっぽい」との質問を出した。長州は「ちょっと三角かなぁ」と「△」の札を掲げ「娘が学校でいじめられないように、そういう心配もあって、学校に何回か行ったことがある