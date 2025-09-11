【モデルプレス＝2025/09/11】元AKB48の加藤玲奈が9月10日、自身のInstagramストリーズを更新。手料理を公開し、反響が寄せられている。【写真】新婚の元AKB48メンバー「家庭的」と話題の手料理◆加藤玲奈、生姜焼きメインの夕食披露加藤は「今日は生姜焼き」とつづり、食卓の様子を公開。皿に盛り付けられた生姜焼きや彩り豊かなサラダのほか、味噌汁や卵焼き、マスカットなどが並んでいる。この投稿に、ファンからは「毎日手料理