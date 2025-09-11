中国向け日産シルフィ、外装大幅刷新でビッグマイナーチェンジへ日産の小型セダン「シルフィ」がビッグマイナーチェンジされることが判明しました。いったいどのようなクルマなのでしょうか。これが「シルフィ」なの？ 中国向けモデルをマイナーチェンジ！［画像：中華人民共和国工業情報化部（通称：工信部）］【画像】シルフィが刷新！ 日産「最新セダン」を画像で見る（30枚以上）初代シルフィは2000年に、日産の歴史ある