お笑いコンビ・かまいたちの山内健司（44）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。長いウィッグに白のセットアップ姿の“女装”ショットを披露した。【写真】「激カワ!!」「恋しました」かまいたち・山内健司の“白ギャル”姿山内は「先日かまいガチで白ギャルになった」と切り出し、写真をアップ。「過去1綺麗になれた」と満足そうにつづり、ライトブラウンのロングヘアにメイクを施した“白ギャル”へと変身した姿を公