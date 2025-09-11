「阪神−ＤｅＮＡ」（１１日、甲子園球場）阪神の工藤泰成投手が１１日、１軍に合流した。また、グラント・ハートウィグ投手が日鉄鋼板ＳＧＬスタジアムのファームに合流した。ルーキーの工藤は開幕１軍をつかむなど、今季は１４試合に登板。０勝２敗、１ホールド。防御率は３・９５だった。６月に降格から、ファームでの時間が長くなったが、１０日のウエスタン・オリックス戦（ＳＧＬ）では、１回無失点３三振と好投。久々