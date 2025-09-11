人気キャラクター「クロミ」の20周年を祝して、OPAQUE.CLIPとの初めてのコラボレーションが実現しました。2025年9月11日(木)より、一部店舗とオンラインストアで発売開始。キラキラ素材を使ったポーチや2WAYショルダーなど、クロミのクール＆キュートな魅力を詰め込んだ特別なラインナップが揃います。大人の女性も楽しめるシックなカラーリングで、遊び心のあるスタイルを楽しめます&#