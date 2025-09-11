新潟市内で7月14日に行方不明になった猫の「姫ちゃん」が、9月3日に無事に飼い主さんのもとへ帰宅しました。首輪の跡に気づいた保護主の気遣いと、SNSでの拡散が大きな役割を果たしました。【写真】無事におうちに戻って、くつろぐ猫さん突然の脱走と必死の捜索姫ちゃんがいなくなったのは、マンションの玄関ドアが強風で開いてしまったことがきっかけでした。飼い主さんは近隣を探し回り、ポスターを作って声をかけるなど必死に行